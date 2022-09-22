https://news.day.az/society/1497404.html Азербайджано-турецкий бизнес-форум в сфере здравоохранения расширит наше сотрудничество - Фахреттин Коджа
Азербайджано-турецкий бизнес-форум в сфере здравоохранения расширит наше сотрудничество - Фахреттин Коджа
Турция и Азербайджан являются двумя важными центрами силы, усиливающими свое влияние в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа во время церемонии открытия азербайджано-турецкого бизнес-форума и выставки в области здравоохранения.
Он отметил тесное сотрудничество двух стран также в связи с пандемией COVID-19.
"Я надеюсь, что этот форум расширит наше текущее сотрудничество и подготовит почву для создания новых планов", - сказал Коджа.
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