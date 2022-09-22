В этих районах Азербайджана не будет газа

В связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе высокого давления "Евлах-Шеки-Балакян" Газо-экспортного управления SOCAR, с 09:00 23 сентября до завершения работ планируется прекращение газоснабжения с ГРС "Джафарабад", "Ашагы Гёйнюк", "Гах", "Алиабад", "Загатала", "Маков", "Катех", "Балакян" и измерительного узла "Шекинский кирпичный завод".

Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз", на время проведения ремонтных работ будет прервано газоснабжение всей территории Гахского, Загатальского и Балакянского районов, а также большей части Шекинского района.