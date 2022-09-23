Бакинский цирк представит международную программу "Слон и его друзья"

Бакинский государственный цирк впервые представит международную программу "Слон и его друзья", которая пройдет с 14 октября по 27 ноября, передает Day.Az.

Организатор проекта - всемирно известный цирковой артист, генеральный директор и художественный руководитель российского цирка "Триумф", наш соотечественник Аллахверди Исрафилов.

В программе будет представлено грандиозное шоу со слонами. Кроме того, будет представлено шоу скакунов.

Также в программе примут участие клоуны, иллюзионисты, воздушные гимнасты и другие мастера международного циркового искусства.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/events/kids/international-circus-the-elephant-and-his-friends. Цена билетов - 11-27 манатов.

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