Председатель Совета печати Афлатун Амашев назначен главным редактором газеты "Xalq".

Информацию об этом подтвердил Trend сам Амашев, передает Day.Az.

Сегодня он был представлен коллективу газеты.

Отметим, что до него главным редактором газеты "Xalq" был Гасан Гасанов.