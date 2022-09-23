Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 709 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 157, вторую дозу получили 131, бустерную дозу - 364 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 57 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 884 943, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 380 158, вторую дозу получили 4 866 628, бустерную дозу - 3 376 822 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировался 261 335 человек.