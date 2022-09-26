https://news.day.az/society/1498400.html В Баку задержаны лица, укравшие серьги у маленькой девочки
В Баку задержаны лица, укравшие серьги у маленькой девочки
В 30-й отдел полиции Сураханского РУП поступило заявление о краже золотых сережек у несовершеннолетней, проживающей в поселке Говсан.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлены и задержаны подозреваемые в совершении кражи жители Баку Орхан Гасымзаде и Гюлум Кямранлы.
По факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре