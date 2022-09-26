Откроет ли Азербайджан сухопутные границы в ближайшее время? - ВИДЕО
На прошлой неделе министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, объясняя ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране, заявил, что количество заражений и смертей невелико. Министр даже заявил, что мы движемся к окончанию пандемии.
Как передает Day.Az, в таком случае вызывает большой интерес тот факт, что сухопутные границы Азербайджана до сих пор остаются закрытыми.
Следует учесть, что карантинный режим, связанный с коронавирусом, в стране продлен до 1 ноября. В то же время в стране сняты многие ковид-ограничения.
В последние два года граждане вынуждены покидать страну воздушным транспортом.
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