Откроет ли Азербайджан сухопутные границы в ближайшее время?

На прошлой неделе министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, объясняя ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране, заявил, что количество заражений и смертей невелико. Министр даже заявил, что мы движемся к окончанию пандемии.

Как передает Day.Az, в таком случае вызывает большой интерес тот факт, что сухопутные границы Азербайджана до сих пор остаются закрытыми.

Следует учесть, что карантинный режим, связанный с коронавирусом, в стране продлен до 1 ноября. В то же время в стране сняты многие ковид-ограничения.

В последние два года граждане вынуждены покидать страну воздушным транспортом.

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