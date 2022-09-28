В Баку убит 38-летний мужчина

27 сентября около 04:00 в Сураханском районе столицы был убит Афган Гадашов (1984 г.р.).

Как передает Day.Az, об этом сообщает прокуратура Сураханского района.

На основании проведенных следственных мероприятий установлены обоснованные подозрения, что знакомый Афгана Гадашова Сабухи Зулалов (1986 г.р.) в ходе конфликта умышленно убил его, нанеся множественные ножевые ранения.

В связи с этим в прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Сабухи Зулалов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.