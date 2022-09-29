https://news.day.az/society/1499154.html В Азербайджане ухудшится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане ухудшится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и на Абшеронском полуострове с 29 сентября и до утра 30 сентября прогнозируется северо-западный ветер скоростью до 15-20, местами до 23-28 м/с, сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.
В этот период в горных и предгорных районах Азербайджана ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.
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