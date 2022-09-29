В Лянкяране ахунда ранили во дворе мечети

В Лянкяране ахунд получил ножевое ранение во дворе мечети.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", главный инспектор Лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД, главный лейтенант полиции Мухаммед Рзаев сообщил, что инцидент произошел сегодня утром на почве личных отношений.

Так, ахунд села мечети села Лювасяр Талех Алиев 1985 года рождения получил многочисленные ножевые ранения жителем села Чингизом Ализаде.

Ч. Ализаде был задержан сотрудниками полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.