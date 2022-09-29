Хорошая новость для привозящих автомобили из-за рубежа

Внедренная Государственным таможенным комитетом новая электронная услуга облегчит процесс оформления документов при ввозе автотранспортных средств в страну.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете, новая услуга позволит получить сертификат соответствия импортируемых автотранспортных средств экологическим стандартам "Евро-4" в электронном виде еще до ввоза.

Для этого гражданину достаточно обратиться в таможенный орган посредством электронного портала "E-customs" или мобильного приложения "Smart customs".