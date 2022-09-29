https://news.day.az/society/1499306.html Хорошая новость для привозящих автомобили из-за рубежа - ВИДЕО
Хорошая новость для привозящих автомобили из-за рубежа - ВИДЕО
Внедренная Государственным таможенным комитетом новая электронная услуга облегчит процесс оформления документов при ввозе автотранспортных средств в страну.
Как сообщили Day.Az в Госкомитете, новая услуга позволит получить сертификат соответствия импортируемых автотранспортных средств экологическим стандартам "Евро-4" в электронном виде еще до ввоза.
Для этого гражданину достаточно обратиться в таможенный орган посредством электронного портала "E-customs" или мобильного приложения "Smart customs".
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