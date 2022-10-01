https://news.day.az/society/1499728.html В Гяндже убит мужчина
В Гяндже убит мужчина
В Гяндже произошло убийство.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, случай зафиксирован в 3-м микрорайоне города.
Так, местный житель Фуад Абдулхамидов был госпитализирован с ножевым ранением в области шеи.
Несмотря на вмешательство врачей, спасти его жизнь не удалось.
Обстоятельства убийства пока неизвестны.
По факту ведется расследование.
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