В Гяндже убит мужчина

В Гяндже произошло убийство.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, случай зафиксирован в 3-м микрорайоне города.

Так, местный житель Фуад Абдулхамидов был госпитализирован с ножевым ранением в области шеи.

Несмотря на вмешательство врачей, спасти его жизнь не удалось.

Обстоятельства убийства пока неизвестны.

По факту ведется расследование.