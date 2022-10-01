https://news.day.az/society/1499834.html Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине жителей Тертера
Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине жителей Тертера
1 октября на неочищенной от мин территории под названием "Третий совхоз" в Тертерском районе произошел разрыв противопехотной мины.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Национального агентства Азербайджана по разминированию территорий.
В результате происшествия пострадали жители районного села Сехлабад - Байрамов Рафаил Кочари оглу, 1976 года рождения, и Джаббаров Ниджат Новруз оглу, 1990 года рождения. Оба были госпитализированы в центральную районную больницу. По предварительной информации, им ампутированы ноги.
В связи с минный инцидентом проводится расследование, общественности будет предоставлена дополнительная информация.
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