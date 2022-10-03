https://news.day.az/society/1500143.html Азербайджан предпринял серьезные шаги для обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности - Ильгар Мусаев
Азербайджан предпринял серьезные шаги для обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности - Ильгар Мусаев
В последние годы предпринимаются серьезные шаги по обеспечению информационной безопасности и кибербезопасности Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев, выступая на саммите "Глобальная гибридная война и кибербезопасность" в Баку.
Он отметил, что Азербайджан делает очень большие успехи в этой сфере.
"Мы как государственный орган придаем большое значение работе с частным сектором, - добавил Мусаев.
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