https://news.day.az/society/1500193.html В Бейлагане автомобиль врезался в столб - есть погибшие
В Бейлагане автомобиль врезался в столб - есть погибшие
В Бейлагане произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 1 октября около 19:00 в районе села Гарадаглы Бейлаганского района житель района Мушфиг Велиев за рулем автомобиля Mercedes врезался в электрический столб. В результате водитель скончался на месте, а его пассажир - Кямал Мехтиев умер в больнице от полученных травм.
В Бейлаганском РОП по факту ведется расследование.
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