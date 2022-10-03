В Бейлагане автомобиль врезался в столб

В Бейлагане произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 1 октября около 19:00 в районе села Гарадаглы Бейлаганского района житель района Мушфиг Велиев за рулем автомобиля Mercedes врезался в электрический столб. В результате водитель скончался на месте, а его пассажир - Кямал Мехтиев умер в больнице от полученных травм.

В Бейлаганском РОП по факту ведется расследование.