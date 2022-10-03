https://news.day.az/society/1500210.html Страшная авария в Баку - ВИДЕО
Страшная авария в Баку - ВИДЕО
На проспекте Гейдара Алиева в столице произошло страшное ДТП.
Как передает Day.Az, автомобиль марки Hyundai двигался по правой полосе дороги в то время, как водитель автомобиля марки Mercedes стал обгонять его справа. В результате водитель Hyundai потерял управление и его автомобиль перелетел через бетонную перегородку на другую часть дороги.
Представляем вашему вниманию данное видео, опубликованное Avtosfer.az.
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