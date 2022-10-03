Страшная авария в Баку

На проспекте Гейдара Алиева в столице произошло страшное ДТП.

Как передает Day.Az, автомобиль марки Hyundai двигался по правой полосе дороги в то время, как водитель автомобиля марки Mercedes стал обгонять его справа. В результате водитель Hyundai потерял управление и его автомобиль перелетел через бетонную перегородку на другую часть дороги.

Представляем вашему вниманию данное видео, опубликованное Avtosfer.az.