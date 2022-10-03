Объявлены результаты приема на вакантные места в колледжах на базе 11-летнего образования

Для участия в конкурсе на вакантные места в средних специальных учебных заведениях (колледжах) на базе полного (11-летнего) среднего образования специальности выбрали 1210 абитуриентов. По итогам конкурса в колледжи поступили 1008 человек.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), абитуриенты могут получить информацию об итогах конкурса на Интернет-сайте ГЭЦ, а также отправив "номер дела" или "7-значный код", указанный в заявлении по выбору специальности, со всех операторов мобильной связи на короткий номер 7727.

Со списком поступивших в колледжи на базе полного среднего образования можно ознакомиться в специальном выпуске журнала "Абитуриент".