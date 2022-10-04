Задержаны 8 нарушителей азербайджано-грузинской госграницы

В 03:30 3 октября на участке службы пограничной заставы пограничного отряда Государственной пограничной службы "Шамкир", расположенного на территории села Садыглы Агстафинского района, пограничным нарядом было замечено нарушение государственной границы неизвестными лицами со стороны Грузии.

Как сообщили Day.Az в ГПС Азербайджана, пограничная застава была немедленно поднята по сигналу тревоги, территория была перекрыта. В результате предпринятых мер были задержаны восемь граждан Азербайджана, семь из которых несовершеннолетние.

В ходе расследования было установлено, что задержанные пытались незаконно пересечь государственную границу с целью попрошайничества.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.