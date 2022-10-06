https://news.day.az/society/1501037.html В Баку трагически погиб рабочий - ФОТО
В Баку трагически погиб рабочий - ФОТО
В Баку трагически погиб рабочий.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", Аллахвердиев Мухаммад Мубариз оглу, 1993 года рождения, погиб, упав со строительной площадки, на которой работал, вечером 4 октября.
Следует отметить, что М.Аллахвердиев был жителем села Гахын Алмали. Сообщается, у него осталось двое детей.
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