В Баку трагически погиб рабочий.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", Аллахвердиев Мухаммад Мубариз оглу, 1993 года рождения, погиб, упав со строительной площадки, на которой работал, вечером 4 октября.

Следует отметить, что М.Аллахвердиев был жителем села Гахын Алмали. Сообщается, у него осталось двое детей.