Изысканные блюда национальной кухни, живописные курорты...

Евроньюс приглашает в Азербайджан! Природа, культура и еда - вот главные темы нового выпуска. Корреспондент Моника Пина побывала в красивейшем Габалинском районе и открыла для себя секреты "слоу-фуда" - не терпящей спешки азербайджанской кухни, передает Day.Az.

Пешком за красотой

Столицу Азербайджана Баку и Габалу, живописный курортный регион, разделяют 250 километров, или два с половиной часа на машине. Свежий воздух, родниковая вода, удивительный вид с высоты, склоны для лыжников: Габала лежит в предгорье Большого Кавказа. Корреспондент решила исследовать этот район пешком. Почему? "Наверное, можно было выбрать более энергичное приключение - полет на параплане или горный велосипед, - размышляет Моника. - Но вместо этого мы медленно поднимались пешком, впитывая красоту девственной природы и сельской жизни края".

Маршрут проложил гид Хаяль Гаджанмедов. Было решено идти вверх по руслу реки Демирапаранчай до деревни Дуруджа, а оттуда - до одноименного водопада. Он находится на высоте 2 тысячи метров. Дорога заняла три часа. Дальше гид подниматься не разрешил, так как на этой высоте не обойтись без альпинистского снаряжения.

Фундук "от отца к сыну"

Габала с ее удивительными пейзажем - еще и один из ведущих в мире регионов по производству фундука (Азербайджан - третий в мире экспортёр этого полезного ореха, его фундук продается в 25 странах).

Габалинский сорт "Ата-Баба считается одним из лучших, говорят местные жители. И приводят аргументы! "По сравнению с другими сортами наш габалинский фундук отличается высоким содержанием масла, общим качеством, - отмечает Имран Алимамедов, местный фермер. "Ата-баба" - сорт с многовековой историей, отсюда и его название. В переводе это значит буквально "от отца к сыну".

Люля из орехов

Фундук "Ата-баба" - один из столпов азербайджанского "слоу-фуда", традиции медленного приготовления на огне и неспешного поглощения вкуснейших блюд.

Корреспондента местный шеф-повар Ниджат Керимли научил готовить люля из фундука. В рецепте - всего три ингредиента, орехи, мед и сахар. Перемолотый орех связывается в липкую массу, из нее и лепится люля, который потом обжаривается на огне. Это - прекрасное дополнение к традиционным мясным шашлыкам, домашним закускам, ароматным овощам, зелени.