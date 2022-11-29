Милли Меджлис принял в I чтении изменения в Семейный кодекс

Родители (один из них) будут лишаться родительских прав в случае сексуальной эксплуатации или сексуального насилия над детьми.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в обсуждавшихся сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана изменениях в Семейный кодекс.

Изменения были вынесены на голосование и одобрены в первом чтении.