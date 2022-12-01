В Баку задержаны злоумышленники, повредившие стратегически важные объекты

Задержаны три человека, которые срезали и похитили провода, обеспечивающие электроэнергией стратегически важные объекты Гарадагского района Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В ходе операции были задержаны и переданы следствию Роял Гусейнов, Гусейн Бабиров и Мурад Гулиев. Они заявили, что срезанные провода продали в пункты приема цветных металлов.

Собранные по фактам материалы были направлены в следственный отдел РУП. В отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Не исключено, что они совершили и другие аналогичные преступления на территории столицы. Пострадавшие от противоправных действий данных лиц граждане могут сообщить об этом в местные органы полиции или Гарадагское РУП.