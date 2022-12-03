https://news.day.az/society/1516443.html Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Турцию через Нахчыван
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Турцию через Нахчыван
Автомобиль "Mercedes-Benz" (33AJN254/33ANC530), въехавший на линию импортного контроля таможенного поста "Шахтахты" Главного таможенного управления Нахчывана, перевозивший стекло транзитом из Исламской Республики Иран через территорию Нахчыванской Автономной Республики в Турецкую Республику, был проверен на основе критериев риска.
Как сообщили Day.Az в Управлении прессы и связей с общественностью ГТК, в ходе проверки в автомобиле было обнаружено 7,369 г гашиша и 11 таблеток трамадола, а у водителя машины - 17,393 г марихуаны.
По факту проводится расследование.
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