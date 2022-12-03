Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Турцию через Нахчыван

Автомобиль "Mercedes-Benz" (33AJN254/33ANC530), въехавший на линию импортного контроля таможенного поста "Шахтахты" Главного таможенного управления Нахчывана, перевозивший стекло транзитом из Исламской Республики Иран через территорию Нахчыванской Автономной Республики в Турецкую Республику, был проверен на основе критериев риска.

Как сообщили Day.Az в Управлении прессы и связей с общественностью ГТК, в ходе проверки в автомобиле было обнаружено 7,369 г гашиша и 11 таблеток трамадола, а у водителя машины - 17,393 г марихуаны.

По факту проводится расследование.