https://news.day.az/society/1516521.html Сколько человек заразились коронавирусом в Азербайджане? - ЦИФРЫ ЗА ДЕНЬ - ФОТО
Сколько человек заразились коронавирусом в Азербайджане? - ЦИФРЫ ЗА ДЕНЬ - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 21 случай заражения коронавирусом, 22 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824 452 факта заражения коронавирусной инфекцией. 814 211 человек вылечился, 9 983 скончались, число активных больных - 258.
За прошедшие сутки проведено 1 678 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 380 526 тестов.
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