Вниманию водителей!

- На этих дорогах...

По информации Национальной гидрометеорологической службы на 5 декабря 12:00 в Дашкесанском, Гедабекском, Нафталинском, Гянджинском, Шамкирском, Агстафинском, Балакенском, Огузском, Габалинском, Загатальском, Шекинском, Исмайыллинском, Шамахинском, Губинсоком, Шабранском, Тертерском и Ярдымлинском районе идет снег.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов АР (МЭПР).

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове опустилась до 4 градусов, в районах Арана до 3 градусов, в горных районах до 5-8 градусов, а в высокогорных районах - до 11-13 градусов мороза.

В связи с наблюдающейся в стране холодной морозной погодой на дорогах горных районов возможен гололед.