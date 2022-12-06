Продолжаются поиски мужчины, пропавшего в лесу в Габале

Продолжаются поиски Сеявуша Гамидова, пропавшего 29 ноября в лесистой местности в Габалинском районе.

Как передает Day.Az, силы спасения МЧС, родные и брат пропавшего лица сегодня продолжили поиски на берегу реки Демирапаран и близлежащей территории.

Брат пропавшего Мехти Гамидов сообщил корреспонденту АПА, что беспокойство членов его семьи растет: "Брат никогда не отключал телефон, всегда подробно информировал о том, куда собирается идти. Мы подозреваем, что его либо похитили, либо кто-то насильно удерживает. Сеявуш никогда не был безответственным, он был пунктуальным человеком. Во всяком случае надеемся, что в ближайшее время с помощью правоохранительных органов мы найдем брата целым и невредимым".

Отметим, Гамидов Сеявуш Ибрагимхалил оглу (1973 г.р.) пропал при невыясненных обстоятельствах в труднопроходимой горно-лесистой местности Габалинского района.

Силы спасения Северо-Западного регионального центра МЧС 30 ноября были привлечены к поисковым работам. Несмотря на неблагоприятную погоду на территории, силы МЧС продолжают поисковые работы в направлениях, где мог пропасть гражданин - в северо-восточной части реки Демирапаран и на горе Шонгар.