https://news.day.az/society/1517601.html В азербайджанском секторе Каспия обнаружены туши тюленей
В азербайджанском секторе Каспия обнаружены туши тюленей
В ходе проведенного мониторинга на территории Хачмазского района у моря в направлениях поселка Истису, сел Тиканлыоба, Сеидли и Набран обнаружено в общей сложности 17 туш тюленей.
Об этом сообщил в среду Trend начальник Службы охраны биоразнообразия Азербайджана Фируддин Алиев, передает Day.Az.
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