В азербайджанском секторе Каспия обнаружены туши тюленей

В ходе проведенного мониторинга на территории Хачмазского района у моря в направлениях поселка Истису, сел Тиканлыоба, Сеидли и Набран обнаружено в общей сложности 17 туш тюленей.

Об этом сообщил в среду Trend начальник Службы охраны биоразнообразия Азербайджана Фируддин Алиев, передает Day.Az.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.