Расширяется охват въездной визы в Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, который обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

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