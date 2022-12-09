https://news.day.az/society/1518067.html Расширяется охват въездной визы в Азербайджан
Расширяется охват въездной визы в Азербайджан
Расширяется охват въездной визы в Азербайджан.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, который обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
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