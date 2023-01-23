Поножовщина в Баку
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На улице Сулеймана Рустама в Насиминском районе Баку произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Шохлет Алиев (1956 г.р.) вступил в конфликт с неизвестным, когда возвращался домой из магазина. В результате инцидента, мужчина получил ножевые ранения.

Пострадавший был госпитализирован.

По данному факту проводится расследование.