https://news.day.az/society/1530768.html Поножовщина в Баку
Поножовщина в Баку
На улице Сулеймана Рустама в Насиминском районе Баку произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Шохлет Алиев (1956 г.р.) вступил в конфликт с неизвестным, когда возвращался домой из магазина. В результате инцидента, мужчина получил ножевые ранения.
Пострадавший был госпитализирован.
По данному факту проводится расследование.
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