Хорошая новость для более 100 тысяч граждан Азербайджана

Повышение суммы минимальных трудовых пенсий коснется более 100 тысяч граждан Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по труду и социальной политике заявил председатель комитета Муса Гулиев.

Он отметил, что повышение минимального размера трудовых пенсий является составной частью проводимых в стране социальных реформ и служит повышению социального благосостояния населения.

Гулиев подчеркнул, что в основе политики Президента Ильхама Алиева лежит улучшение благосостояния населения страны.

Отметим, что изменение к закону "О трудовых пенсиях", касающаяся повышения минимального размера трудовой пенсии, была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по труду и социальной политике.

Согласно изменениям, минимальный размер трудовой пенсии устанавливается с 1 февраля 2023 года в размере 280 манатов.