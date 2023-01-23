https://news.day.az/society/1530882.html В Азербайджане начался суд над бывшими военнослужащими, обвиняемыми во взяточничестве
В Азербайджане начался суд над бывшими военнослужащими, обвиняемыми во взяточничестве
Начался судебный процесс по уголовному делу военнослужащих министерства обороны Азербайджана, обвиняемых в получении взяток.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в отношении военнослужащих Захида Нифталиева и Эльсевяра Нифталиева выдвинуты обвинения по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (получение группой лиц взятки в крупном размере) УК АР.
Уголовное дело рассматривается в Тертерском военном суде.
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