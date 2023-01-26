Вниманию поступающих в магистратуру

29 января 2023 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет пробный экзамен для желающих поступить в магистратуру высших учебных заведений и НАНА.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен будет проходить в четырех зданиях в Баку, Нахчыване и Гяндже. Регистрация на экзамен проводилась онлайн, зарегистрировались 566 человек.

Экзамен начнется одновременно во всех корпусах - в 11:00 и продлится 3 часа. "Сообщаем бакалаврам, которые будут принимать участие в экзамене, что пропуск в экзаменационные корпуса завершается в 10:45", - отмечает ГЭЦ.