https://news.day.az/society/1531908.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 43 случаев заражения коронавирусом, 45 человек вылечились, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 823 случая заражения коронавирусной инфекцией, 817 504 человека вылечились, 10 007 - скончались, число активных больных составляет 242.
За последние сутки в стране проведены 2 183 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии количество тестов достигло 7 479 912.
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