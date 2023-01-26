В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлены 43 случаев заражения коронавирусом, 45 человек вылечились, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 823 случая заражения коронавирусной инфекцией, 817 504 человека вылечились, 10 007 - скончались, число активных больных составляет 242.

За последние сутки в стране проведены 2 183 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии количество тестов достигло 7 479 912.