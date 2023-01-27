Стало известно состояние здоровья раненых сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране

Состояние сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране, которые были ранены в результате вооруженного нападения на дипмиссию, стабильное.

Об этом сказал Day.Az глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Состояние обоих наших раненых стабильное",- отметил он.

Кроме того, по словам главного врача госпиталя в Тегеране, куда были помещены раненые, состояние одного из пострадавших удовлетворительное.

"Второму пострадавшему сейчас делают операцию на челюсти и лице. Травма тяжелая, операция продолжается успешно, хотя и занимает много времени",- сказал главврач.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.