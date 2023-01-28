Когда начнется месяц Рамазан в Азербайджане?

В этом году месяц Рамазан начнется в четверг, 23 марта.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации, полученной в

Управлении мусульман Кавказа (УМК).

Отмечено, что в этом году Ночь предопределения попадает на 17 апреля.

Отметим, что в этом году праздник Рамазан в Азербайджане будет

отмечаться два дня - 21 и 22 апреля.