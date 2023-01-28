https://news.day.az/society/1532518.html Когда начнется месяц Рамазан в Азербайджане?
Как передает Day.Az, об этом говорится в информации, полученной в
Отметим, что в этом году праздник Рамазан в Азербайджане будет
Когда начнется месяц Рамазан в Азербайджане?
В этом году месяц Рамазан начнется в четверг, 23 марта.
Как передает Day.Az, об этом говорится в информации, полученной в
Управлении мусульман Кавказа (УМК).
Отмечено, что в этом году Ночь предопределения попадает на 17 апреля.
Отметим, что в этом году праздник Рамазан в Азербайджане будет
отмечаться два дня - 21 и 22 апреля.
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