Завершилась церемония прощания с Орханом Аскеровым, погибшим в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, его тело было отправлено к месту захоронения на II Аллею шехидов.

Напомним, что шехид Орхан Аскеров будет похоронен сегодня в 12:00 на II Аллее шехидов.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Вчера примерно в 22:00 по местному времени самолет с эвакуированными сотрудниками посольства Азербайджана в Иране приземлился в Баку. Также в Баку доставлено было тело Орхана Аскерова, погибшего в результате нападения на посольство.

Всего из Тегерана в Баку было эвакуировано 53 человека.