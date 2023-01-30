В Азербайджане разрабатываются новые правила в связи с пожертвованиями в местах поклонения - госкомитет

В Азербайджане разрабатываются новые правила в связи с пожертвованиями в местах поклонения.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал журналистам председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы на траурной церемонии в связи с похоронами Орхана Аскерова, погибшего в результате теракта против посольства Азербайджана в Иране.

"Сбор и расходование пожертвований будут осуществляться в прозрачной форме, посредством интернета. Как и в других странах, пожертвования можно будет перечислять в электронном виде через терминалы. После завершения работ по этому проекту общественности будет предоставлена подробная информация", - сказал Гурбанлы.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Вчера вечером тело Орхана Аскерова, погибшего в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января, было доставлено в Баку. Сегодня он был похоронен во второй Аллее шехидов.