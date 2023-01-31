В поселке Сабунчи города Баку по адресу: Городское шоссе, переулок 2, дом 8, из-за утечки газа произошел взрыв, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

Взрывной волной были повреждены окна, обрушился потолок санузла.

Во время происшествия находившиеся в доме граждане Пакистана - Масих Имтиаз (1985 г.р.), Али Мухаммед Фаисал (1988 г.р.) - и граждане Индии - Пхулприт Сингх (1991 г.р.), Прем Сагар (2002 г.р.) - получили травмы различной степени тяжести.

Сообщается, что они являются студентами университета "Одлар Юрду" и арендуют это жилье.

Пострадавшие были госпитализированы.

По данному факту ведется расследование.