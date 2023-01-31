Посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада посетил Holcim Azerbaijan

Посол Японии в Азербайджане г-н Джуничи Вада выразил желание посетить Гарадагский Цементный завод компании Holcim Азербайджан, обчтобы ознакомиться с цементной продукцией и инициативами по устойчивому развитию. Во время встречи посол обсудил с руководством компании проекты по использотванию альтернативного топлива, управление отходами и переработку и вторичное использвание строительных отходов.

Параллельно с основной деятельностью компании, г-н Посол интересовался деятельностью Holcim в области корпоративной социальной ответственности, связанной с инициативами по расширению прав и возможностей женщин. На него произвело большое впечатление посещение Женского центра в поселке Умид и общение с местными женщинами об их деятельности.

В завершение визита посол принял участие в акции по посадке деревьев на территории завода. Это традиционное мероприятие в рамках инициативы по озеленению завода. По итогам встречи посол заявил, что готов наладить партнерские отношения с Holcim для продвижения инициатив устойчивого развития в азербайджанском обществе.