Сколько продлится ветреная и дождливая погода?

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, по состоянию на 3 февраля, в стране наблюдается нестабильная погода, в некоторых регионах - осадки, а в горных и предгорных районах идет снег.

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