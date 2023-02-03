https://news.day.az/society/1534449.html Сколько продлится ветреная и дождливая погода?
Сколько продлится ветреная и дождливая погода?
Обнародована фактическая погода в Азербайджане.
Как сообщили в пятницу Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, по состоянию на 3 февраля, в стране наблюдается нестабильная погода, в некоторых регионах - осадки, а в горных и предгорных районах идет снег.
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