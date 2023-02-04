Тяжелое ДТП в Ходжалы - есть пострадавшие
В Ходжалинском районе произошло ДТП, пострадали два человека.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в селе Чанагчи Ходжалинского района. Так, водитель грузовика Махир Садыгов, работающий в ООО "Gədəbəy Sular", потерял управление транспортным средством, в результате чего машина опрокинулась в ущелье.
По словам главного инспектора Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитана полиции Эшгина Гасымова, на место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники полиции.
Пострадавшие водитель Махир Садыгов и находившийся в автомобиле директор по продажам компании Гусейн Мамишев были госпитализированы в Физулинскую центральную больницу.
По факту аварии проводится расследование.
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