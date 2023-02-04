В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
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В Азербайджане выявлено еще 22 случая заражения коронавирусом, 32 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлен один случай смерти от коронавируса.