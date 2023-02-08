https://news.day.az/society/1536317.html Специалист минздрава Азербайджана о лечении гриппа
Специалист минздрава Азербайджана о лечении гриппа
Вирус гриппа активизируется в осенне-зимний сезон. Заражение гриппом может быть чревато такими осложнениями, как поражение нервной системы, различных органов.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал эксперт-инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.
"В настоящее время в нашей стране, как и во всем мире, распространился вирус гриппа. Что касается лекарств, используемых для лечения гриппа, то в первую очередь должен быть подтвержден диагноз. В большинстве случаев антибактериальные препараты, используемые в течение первых двух суток после заражения, могут быть эффективны", - сказал Эйвазов.
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