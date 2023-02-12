В Баку умер водитель, пытавшийся потушить загоревшийся микроавтобус - ФОТО
Инцидент со смертельным исходом произошел в Бинагадинском районе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в поселке Баладжары.
Занимавшийся пассажироперевозками 47-летний водитель Бейляров Илдырим Камал оглу доставил пассажиров из Гянджи в Баку.
После того, как он высадил пассажиров, в моторном отсеке автомобиля внезапно началось задымление.
Водитель занялся было устранением неполадки, но, внезапно упав на землю, скоропостижно скончался.
Очевидцы сразу же обратились в скорую медицинскую помощь.
Прибывшие врачи "скорой" констатировали смерть от сердечного приступа.
На место были привлечены сотрудники 6-го отделения Бинагадинского районного управления полиции и прокуратуры Бинагадинского района.
Тело водителя направлено на экспертизу.
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