В Баку умер водитель, пытавшийся потушить загоревшийся микроавтобус

Инцидент со смертельным исходом произошел в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в поселке Баладжары.

Занимавшийся пассажироперевозками 47-летний водитель Бейляров Илдырим Камал оглу доставил пассажиров из Гянджи в Баку.

После того, как он высадил пассажиров, в моторном отсеке автомобиля внезапно началось задымление.

Водитель занялся было устранением неполадки, но, внезапно упав на землю, скоропостижно скончался.

Очевидцы сразу же обратились в скорую медицинскую помощь.

Прибывшие врачи "скорой" констатировали смерть от сердечного приступа.

На место были привлечены сотрудники 6-го отделения Бинагадинского районного управления полиции и прокуратуры Бинагадинского района.

Тело водителя направлено на экспертизу.