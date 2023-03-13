https://news.day.az/society/1546138.html Стало известно состояние пострадавших в результате перестрелки в Баку
Стало известно состояние пострадавших в результате перестрелки в Баку
Стало известно состояние пострадавших, получивших ранения в результате перестрелки в Насиминском районе Баку.
Лечение двух человек, получивших ранения в субботу в Насиминском районе Баку, продолжается.
Состояние обоих раненых оценивается как стабильное. Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend в Клиническом медицинском центре, передает Day.Az.
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