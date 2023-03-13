https://news.day.az/society/1546176.html В Баку задержан подозреваемый в угоне мопедов - ВИДЕО
В Баку задержан подозреваемый в угоне мопедов - ВИДЕО
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 32-го отдела полиции Сураханского РУП, был задержан проживающий на территории столицы Али Аббасов, совершивший угон мопедов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В ходе расследования было установлено, что А.Аббасов угнал мопеды лиц, занимающихся курьерской деятельностью, а после продал их.
Материалы, собранные в 32-м отделе полиции в отношении Аббасова, направлены в следственный отдел Сураханского РУП.
По данным фактам продолжается расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре