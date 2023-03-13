В Баку задержан подозреваемый в угоне мопедов

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 32-го отдела полиции Сураханского РУП, был задержан проживающий на территории столицы Али Аббасов, совершивший угон мопедов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе расследования было установлено, что А.Аббасов угнал мопеды лиц, занимающихся курьерской деятельностью, а после продал их.

Материалы, собранные в 32-м отделе полиции в отношении Аббасова, направлены в следственный отдел Сураханского РУП.

По данным фактам продолжается расследование.