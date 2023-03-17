МЧС Азербайджана будет работать в усиленном режиме

Министерство по чрезвычайным ситуациям будет работать в усиленном режиме в связи с праздником Новруз.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что в соответствии с приказом, подписанным министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, даны соответствующие поручения соответствующим структурным подразделениям и учреждениям с целью обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан в нерабочее время в связи с праздником Новруз, гибкого реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в местах проведения праздничных торжеств и массового скопления людей, на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах.