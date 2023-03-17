Прогнозируется, что к 2040 г. численность населения Азербайджана достигнет 12,5 млн человек

Прогнозируется, что к 2040 году численность населения Азербайджана достигнет 12,5 миллиона человек.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом, в частности, сказал премьер-министр Али Асадов во время обсуждения в парламенте Азербайджана отчета о деятельности Кабинета министров в 2022 году.

Напомним, что сегодня в Милли Меджлисе был заслушан отчет правительства Азербайджана.