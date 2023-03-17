https://news.day.az/society/1547727.html Прогнозируется, что к 2040 г. численность населения Азербайджана достигнет 12,5 млн человек - Али Асадов
Прогнозируется, что к 2040 г. численность населения Азербайджана достигнет 12,5 млн человек - Али Асадов
Прогнозируется, что к 2040 году численность населения Азербайджана достигнет 12,5 миллиона человек.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом, в частности, сказал премьер-министр Али Асадов во время обсуждения в парламенте Азербайджана отчета о деятельности Кабинета министров в 2022 году.
Напомним, что сегодня в Милли Меджлисе был заслушан отчет правительства Азербайджана.
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