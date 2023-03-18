В Азербайджанском культурном центре в Узбекистане отметили праздник Новруз

В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане состоялось праздничное мероприятие по случаю Новруз байрамы.

Как сообщает Day.Az, в мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Узбекистане, Азербайджанского культурного центра, деятели культуры, литературы и искусства Узбекистана, местные азербайджанцы, преподаватели и студенты вузов Ташкента, журналисты.

На выставке "Новруз с весенним дыханием", организованной в фойе Азербайджанского культурного центра, были представлены фотографии, отражающие праздник Новруз, загадочную природу Азербайджана, а также публикации о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, экономических реформах Президента Азербайджана Ильхама Алиева и сувениры, отражающие национальную культуру. Участники отведали праздничные сладости.

Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, поздравив участников мероприятия с праздником, сказал, что Новруз отмечается в Азербайджане, Узбекистане и других странах тюркского мира и в этой связи добавил, что нас объединяют не только язык, религия, национальные корни, культура, традиция, но и общие праздники. Он подчеркнул, что расширяющиеся дипломатические отношения между нашими странами положительно сказываются на отношениях между двумя братскими народами.

Поздравив гостей с Новруз байрамы, исполнительный директор общества дружбы "Узбекистан - Азербайджан", профессор Эркин Нуриддинов сказал, что совместное празднование этого национального праздника является еще одним наглядным доказательством того, что мы имеем общие исторические и культурные корни.

После выступлений состоялся показ фильма, отражающего традиции Новруз байрамы в Азербайджане.

В художественной части мероприятия участники танцевального ансамбля "Азербайджанские девушки" имени Ковкеб Алиевой при Азербайджанском культурном центре представили национальные танцы. Затем азербайджанские исполнители Вахид Алиев и Фатима Искендерова, а также лауреат международных премий Сарвиноз Камалова исполнили азербайджанские и узбекские песни.