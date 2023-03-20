Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 21 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но утром и вечером местами на полуострове ожидаются дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-10° тепла, днем 15-19° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются осадки, местами интенсивные, в горных районах снег. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-10° тепла, днем 15-19° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-6° тепла.